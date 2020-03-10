زيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح السجناء زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم 19 أكتوبر 2021 حتى يوم 18 نوفمبر 2021، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1443 هـ، وحرصًا من الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للسجناء، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وأوضحت الداخلية أن هذه الزيارات لا تحتسب ضمن المقررة لهم وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بجميع قطاعات الوزارة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء.