رفع 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة من شوارع الجمهورية

رفعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ومن جهتها، عززت إدارة مرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أية أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.



وشن رجال المرور بالجيزة بإشراف اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة، حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



ويأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء على تعديل قانوني المرور والإجراءات الجنائية لتحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، ومن المقرر مناقشة مجلس النواب لهذه التعديلات لإقرارها.