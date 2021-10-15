دانا حمدان تنفي وجود خلاف مع ياسمين صبري وريهام حجاج خلال افتتاح الجونة

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نفت الفنانة دانا حمدان أن يكون خلافها مع الفنانة ياسمين صبري وريهام حجاج، أثناء حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة.

وكتبت قائلة: "يا جماعة الناس اللي فاكرة إني أقصد ياسمين صبري وريهام حجاج من تعليقاتكم دول من اكتر الناس المحترمة الفنانه دي اكثر فنانة (ضااااارة) بالوسط الفني وشكرا ومش حرد على أي أسئلة".

وانتقدت الفنانة دانا حمدان، إحدى الفنانات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، التي انطلقت امس.

وكتبت دانا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة: "عمرها ما كانت نجومية إنك تعاملي زمايلك بالشكل المتعجرف القبيح ده أبدا، كنت بسمع عنك كتير وما شاء الله سمعتك سبقاكي.. بس ما كنتش أتخيل إن اللهفة للقطة وخداكي للدرجة دي.. الفنان سمعة وأدب وأخلاق وأسلوب، اتعلمي من اللي قبلك وانجم منك مليون مره إزاي تحترمي الغير علشان حد يحترمك.. عموما هي دوارة".