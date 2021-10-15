مقتل 30 شخصا في تفجير بمسجد للشيعة جنوبي أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 30 شخصا، على الأقل، حتفهم إثر تفجير انتحاري اليوم الجمعة استهدف مسجدا للمسلمين الشيعة بولاية قندهار، جنوبي أفغانستان، بحسب ما ذكرته بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

وقالت البعثة إن "العشرات" أصيبوا في الانفجار الذي وقع بأكبر مسجد للشيعة في الولاية، خلال صلاة الجمعة.

وأدانت البعثة الأممية الحادث الذي وقع في مسجد إمام بارغاه، وأضافت أنه يجب محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الأعمال الوحشية.

ووصفت حركة طالبان الهجوم بأنه "جريمة كبرى".

وقالت الحركة في بيان إنه جرى توجيه الأوامر لقوات الأمن باعتقال منفذي الهجوم في أقرب وقت ممكن.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور.

وتظهر صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تناثر الجثث عند المسجد وحول موقع الانفجار.

وهذا هو ثاني انفجار دموي يستهدف موقعا دينيا للشيعة خلال أسبوع.

كان تفجير انتحاري استهدف مسجدا في مدينة قندز بشمال البلاد قبل أسبوع، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 من المصلين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم .