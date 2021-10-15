التحفظ على 5 آلاف قطعة حلوى مولد منتهية الصلاحية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، التحفظ على 5 آلاف قطعة حلوى المولد، بدون بيانات، أو تواريخ صلاحية، وذلك بعد ضبطهم داخل مصنع إنتاج حلوى "بدون ترخيص"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عنهم، بتهمة الغش التجاري.

وجاء قرار النيابة، عقب الحملة التي شنها مديرية التموين والتجارة الداخلية، التنسيق مع الرقابة الإدارية في الإسكندرية، وأسفرت عن ضبط المصنع الذي يقوم بانتاج أصناف مختلفة من حلوى المولد، بدون تواريخ صلاحية، أو تدوين بيانات صحيحة على المنتج النهائي.

وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع وتفتيشه عثر بداخله على 5 آلاف قطعة حلوى المولد "منتج نهائي"، أنواع مختلفة "سودانية، حمصيه، لديدا، ملبن"، بعضها بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية، والبعض الآخر يحمل بيانات غير كاملة، ومخالفة لمكان التصنيع.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.