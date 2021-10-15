رئيس البرلمان الأوروبي يرد على هجوم عبر تويتر من رئيس وزراء سلوفينيا

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دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا للالتزام بالنظام، وذلك بعد عدة هجمات شنها عبر تويتر استهدفت أعضاء البرلمان الأوروبي.

وكتب ساسولي عبر تويتر يوم الخميس "الهجوم على أعضاء هذا البرلمان تعتبر بمثابة هجوم على مواطنين أوروبيين أيضا".

وتابع "إننا ندعو [يانشا] بشكل عاجل إلى وقف الاستفزازات ضد أعضاء [البرلمان الأوروبي]."

يشار إلى أن الخلاف يمثل حساسية بشكل خاص لأن سلوفينيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وكتب ساسولي أن "التعاون البناء مع الرئاسة الدورية للمجلس يمكن أن يكون قائما فقط على الثقة والاحترام المتبادلين".

ويزور أعضاء من لجنة العدل بالبرلمان سلوفينيا في الوقت الحالي للحصول على فكرة بشأن وضع سيادة القانون وحرية الإعلام في البلاد.

واتهمهم يانشا عبر تويتر بالتحيز وسألهم عن عدد المرات التي زاروا فيها مستشارا ألمانيا أو رئيس وزراء هولنديا أو رئيسا فرنسيا.

ونشر يانشا، من بين أشياء أخرى، صورة على تويتر يوم الخميس تظهر الملياردير الأمريكي جورج سوروس في وسط شبكة من العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي. وقال إن هؤلاء كانوا "دمى سوروس في برلمان الاتحاد الأوروبي".

ولطالما اتهم النقاد يانشا بالضغط على وسائل الإعلام المستقلة في سلوفينيا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.