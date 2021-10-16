قاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان فريقه إلى قلب تأخره بهدف لفوز بنتيجة 2 / 1 على ضيفه آنجيه، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد آنجيه عند 16 نقطة في المركز الرابع، في انتظار نهاية مباريات المرحلة.

ورغم تأثر باريس سان جيرمان بغياب عدد من نجومه مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنيه ليوناردو باريديس وأنخيل دي ماريا، والبرازيلي نيمار ومواطنه ماركينيوس، وذلك لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم أمس الخميس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، إلا أن الفريق نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

وتقدم آنجيه في الدقيقة 36 عن طريق أنجيلو فولجيني، قبل أن يدرك دانيلو بيريرا التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 69، بتمريرة من مبابي.

وفي الدقيقة 87 سجل مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء.

وبدأت المباراة بضغط من جانب سان جيرمان، الذي دخل اللقاء بغرض تعويض هزيمته في المرحلة الماضية أمام رين، فيما أراد آنجيه تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما فاز في المرحلة الماضية على ميتز 3 / 2.

وفي الدقيقة الخامسة جاء التهديد الأول لمرمى آنجيه من ضربة رأس وجهها كيليان مبابي، لكن حارس مرمى الفريق الضيف بيرناردوني باول أمسك بالكرة ببراعة.

وسدد رافينيا ألكانتارا لاعب الفريق الباريسي كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت أعلى عارضة مرمى آنجيه في الدقيقة 12.

ورغم ضغط وسيطرة باريس سان جيرمان، إلا أن آنجيه نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق أنجيلو فولجيني في الدقيقة 36، بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من زميله سفيان بوفال، ليحولها في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم آنجيه 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، اندفع باريس سان جيرمان محاولا تسجيل هدف التعادل، وأجرى مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تغييرين حيث أقحم كل من جورجينو فينالدوم وخوان بيرنات بدلا من رافينيا وعبده ديالو.

وواصل الفريق الباريسي ضغطه لتسجيل هدف التعادل، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومن خلفه الحارس بيرناردوني.

لكن صمود آنجيه انهار في الدقيقة 69 حينما نجح باريس سان جيرمان في تسجيل هدف التعادل، عن طريق البرتغالي دانيلو بيريرا، الذي تلقى كرة عرضية من زميله كيليان مبابي، ليوجهها بضربة رأس في شباك الحارس بيرناردوني.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 87، بعد لمسة يد على لاعب آنجيه كابيل، ليترجمها مبابي بنجاح في الشباك، مسجلا الهدف الثاني للفريق الباريسي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز باريس سان جيرمان 2 / 1.