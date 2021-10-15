الزمالك يتحدى شبح الزيارة الأخيرة لكينيا أمام توسكر

تحمل مباراة الزمالك ضد مضيفه توسكر الكيني في ذهاب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، طموحات خاصة للفارس الأبيض.

الزمالك يبدأ مشوار البحث عن اللقب السادس في دوري الأبطال بمواجهة توسكر، سعيا للتخلص من ذكريات آخر زيارة للقافلة البيضاء، إلى الأراضي الكينية.

وتحمل آخر مواجهة كينية للزمالك فب نيروبي ذكريات غير سارة للأبيض بالخسارة برباعية نظيفة أمام جورماهيا الكيني في ٢٠١٨ بمستهل دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تلك الخسارة هي الثانية اجمالا للزمالك في ١٣ مواجهة كينية لابناء ميت عقبة، مقابل ١٠ انتصارات وتعادل وحيد، كما انه وعلى الرغم من الذكريات السيئة للزمالك في كينيا بحكم رباعية جورماهيا لكن المثير ان الفريق الأبيض اكمل مشوار تلك البطولة حتى النهاية وفاز بلقب الكونفدرالية فيما يشبه مهمة مستحيلة خاصة بعد البداية التعثرة لمشوار المجموعة.