الري: استراتيجية 2050 تضم خطة متكاملة لإدارة منظومة المياه بأعلى درجة كفاءة

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ استراتيجية 2050 تضم خطة متكاملة تعمل فيها كل الوزارات والقطاعات والجهات المعنية لإدارة منظومة المياه بأعلى درجة من الكفاءة وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة وترشيد استخدامات المياه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على شاشة "dmc"، اليوم الجمعة، أنّ الخطة يتم تنفيذها من خلال العديد من الجهات وليس فقط وزارة الري، لكن الجهود تشمل أيضًا وزارات الزراعة والإسكان وغيرهما من الوزارات.



وأشار إلى أنّ ملف المياه متداخل مع العديد من الوزارات وإن كانت وزارة الري هي المعني الأول بملف المياه، لكن المياه لها أوجه متعددة من الاستخدامات بين الزراعة ومياه الشرب والصناعة وغيرها من أوجه الاستخدام.



ولفت إلى العمل وفقًا لرؤية متكاملة لإدارة الموارد المائية والتعامل مع كل أشكال المخلفات، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزارة التنمية المحلية، لا سيّما أنّ إلقاء هذه المخلفات في المجاري المائية قد يتسبّب في الكثير من المشكلات.



وأكّد أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة والسكان باعتبارها مسؤولة عن قياسات نوعية مياه الشرب التي يستخدمها المواطنون.



وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، قد ترأس بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه.



وأكد عبد العاطي، أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه ، وتحسين استغلالها ، والحفاظ على نوعيتها ، والتعامل مع المخلفات التى يتم إلقاؤها بالمجارى المائية.



واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه ، بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى انشاؤها حاليا ، وسحارة مصرف المحسمة ، بالإضافة لحوالى ٤٣٠ محطة خلط وسيط ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في ادارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة ، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بشكل نهائى في مجلس النواب والذى يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية ، وحماية شبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.