 ميركل تجري مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني يوم الاثنين عبر الفيديو - بوابة الشروق
الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ميركل تجري مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني يوم الاثنين عبر الفيديو

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 10:49 م

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لإجراء محادثة وداع في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المقبل عبر تقنية الفيديو.

أعلنت ذلك اليوم الجمعة، نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس.

وأجرت ميركل بالفعل محادثات وداع مع رئيس الدولة والحزب الشيوعي الصيني شي جين بينج عبر مؤتمر بالفيديو يوم الاربعاء الماضي.

كانت فيتس أعلنت قبل يومين أن الاجتماع الفعلي قبل نهاية فترة ولاية ميركل لم يكن ممكنا بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لفيتس فإن العلاقات الدولية والقضايا الاقتصادية وحماية المناخ والتحضير لقمة مجموعة العشرين مدرجة على جدول أعمال اللقاء عبر الإنترنت مع لي كه تشيانج.

وردا على سؤال أكدت المتحدثة أن مؤتمر المناخ العالمي في جلاسكو، المقرر عقده خلال حوالي أسبوعين، سيكون أيضا موضوعا للمداولات يوم الاثنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك