 قائد عسكري: مقتل جنديين وإصابة 3 من الجيش التركي في إدلب شمالي سوريا - بوابة الشروق
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قائد عسكري: مقتل جنديين وإصابة 3 من الجيش التركي في إدلب شمالي سوريا

أرشيفية
أرشيفية
دمشق (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 10:54 م

سقط قتلى وجرحى من القوات التركية في تفجير استهدف رتلا للجيش التركي في محافظة ادلب مساء اليوم الجمعة.

قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم الجمعة "قتل جنديان وأصيب ثلاثة أخرون في انفجار عبوة ناسفة  استهدفت سيارتهم خلال مرور رتل للجيش التركي قرب بلدة معرة مصرين شمالي إدلب خلال توجه الرتل إلى منطقة باب الهوى".

وقال سكان محليون في بلدة معرة مصرين لـ(د ب أ) إن انفجاراً عنيفا جداً هز المنطقة لدى مرور رتل للجيش التركي وقامت عناصر تابعة للجيش الوطني بقطع الطرق وقامت سيارة إسعاف مرافقة للرتل التركي بنقل الجرحى وتوجهت إلى معبر باب الهوى.

وينتشر الجيش التركي في مناطق شمال سوريا بعد إطلاق ثلاث عمليات عسكرية سيطر بموجبها إلى جانب فصائل تابعة للمعارضة السورية على محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة.

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