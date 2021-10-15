إيهاب جلال: الفوز على عزام = انطلاقة لتحقيق البطولات

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن هدفهم من مواجهة عزام التنزاني المقررة غدا السبت في ذهاب دور الــ32 ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) هو تحقيق الفوز لتكون انطلاقة نحو تحقيق البطولات.

وقال إبراهيم في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الجمعة إن فريقه لديه الرغبة في المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.

وأضاف أن فريقه استعد بصورة جيدة للموسم الجديد من خلال معسكرين في الإسكندرية والقاهرة تخللتهما أربع مباريات ودية بجانب مباراة رسمية أمام سموحة في كأس مصر، ورغم غياب الدوليين أغلب الوقت إلا أن الاستعدادات كانت جيدا، والبداية في كأس الكونفيدرالية يجب أن تكون بكل قوة.

وأوضح أن عزام التنزاني فريق قوي ومنظم والجهاز الفني شاهد العديد من المباريات، ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الفوز ومواصلة المشوار لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة القارية، والجهاز الفني ليست لديه رفاهية اختيار الملعب وبالتالي يجب التعامل مع الأمر الواقع واللعب على النجيل الصناعي والفريق جاهز لبدء المشوار.