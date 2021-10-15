محمد علي خير للمُشككين في الاحتفال بالمولد النبوي: ماذا جرى للعقل المصري؟

انتقد الإعلامي محمد علي خير، من تراودهم الشكوك حتى الآن حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويسألون دار الإفتاء عن أنه حلال أم حرام، ويستفسرون أيضًا عن حكم تناول حلاوة المولد.



وقال خير خلال برنامجه "المصري أفندي" على شاشة "المحور"، مساء الجمعة: "هل ينفع كده.. ما الذي جرى للعقل المصري في الـ50 سنة الماضية، هل معقول نسأل السؤال ده".



وأضاف أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بيوم مولده بالصيام، داعيًّا للتفكير بعقلانية في الأمور، وتابع: "هناك قاعدة فقهية تقول إنّ الأصل في الأشياء الإباحة.. كله حلال ما لم يرد فيه نص".



وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكّدت أنّ الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.



وأوضحت دار الإفتاء، أنه صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم.