مدحت العدل عن مقارنته بين حادثي الجونة ومكة: لا محل لها من الإعراب

عبر الكاتب مدحت العدل، عن إندهاشه من المقارنات التي تمت بين حادث مهرجان الجونة وحادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «السعودية وأهلها هم أخواتنا .. مصيرنا واحد وتاريخنا مشترك ومستقبلنا أيضاً وما نكنه لها ولقيادتها من تقدير وإحترام يفوق الوصف.. لذلك أندهش من اي نوع من المقارنات بين حادث يحدث في مهرجان سينمائي وبين حادث أخر في أقدس بقاع الأرض وفي مناسك الحج التي هي غاية ما يصبو إليه المسلمون.. مقارنة جانبها الصواب ولا محل لها من الإعراب حتي لو كانت النية صافية.. تبقي العلاقات بين الشعبين والقيادتين المصرية والسعودية اكبر وأعمق من كل تلك المهاترات».

واعتذر المنتج محمد العدل للمملكة العربية السعودية، عن تصريحات التي أدلى بها عقب الحريق الذي نشب في منطقة الاحتفالات بمهرجان الجونة السينمائي، حيث استشهد بحادثة وقوع رافعة بالحرم المكي الشريف.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أولاً خالص إعتذاري للملكة العربية السعودية بلدنا الثاني وبيننا مصاهرة وتاريخ ومستقبل مشترك.. ثانياً لايمكن أن يجول بمخيلتي أي نوع من المقارنة بين مكة المكرمة التي شرفت بزيارتها بل والعمل بها والجونة .. مكة هي أم القري ولا تقارن بأي مكان علي وجه الأرض.. ثالثاً إذا كان قد حدث سوء فهم فأنا أتوجه بكل الحب إلي أهلنا في المملكة بخالص المودة والتقدير والإحترام».

وكان علق المنتج محمد العدل، بشكل مثير على بعض ما تم ترديده في الساعات الماضية حول حريق الجونة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «قبل ما تنصبوا فرح عشان اللى حصل في الجونة وأنه انتقام ربنا عشان الفساتين.. تذكروا أن في رافعة وقعت في الحرم المكى وقتل وأصيب الكثير بملابس الإحرام.. والأمثلة كتير اهدوا شويه».