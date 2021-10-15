الزمالك بزيه التقليدي أمام توسكر

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عقد صباح اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي “القميص الأبيض والشورت الأبيض” في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق توسكر الكيني زيه التقليدي “القميص الأصفر والشورت الأصفر” في حين سيرتدي الحارس زيه باللون الأحمر .

حضر الاجتماع الفني كل من منتصر الرملاوي المدير الإداري، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، وأحمد شعبان مترجم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.