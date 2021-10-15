الغربية: غلق وتشميع 41 منشأة و11 مركزا للدروس الخصوصية

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إنه تم غلق وتشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى غلق 11 مراكزا للدروس الخصوصية؛ لمخالفته القوانين الصادرة في هذا الشأن.



وطالب المحافظ - في بيان اليوم /الجمعة/ - أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ الغربية أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين وستتخذ الإجراءات اللازمة.