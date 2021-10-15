روسيا: لابديل عن حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه ليس هناك بديل عن حل الدولتين لتسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال لافروف في مقال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستئناف العلاقات بين روسيا وإسرائيل، نشر اليوم الجمعة: " نحن مهتمون بأن نواصل المشاورات مع شركائنا الإسرائيليين فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف: "دائما نلفت الانتباه إلى حقيقة أن الحلول الشاملة للمشاكل التي تواجهها المنطقة يتعين بالضرورة أن تضع في الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل. هذه مسألة مبدأ".

وتابع لافروف: " نحن على قناعة في نفس الوقت بأنه لا يوجد بديل لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام".

وأعرب لافروف عن تأييد بلاده القوي لإجراء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيث إن الحل الشامل لجميع قضايا الوضع النهائي لايمكن التوصل إليه إلا من خلال هذه المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى استعداد بلاده للعمل مع الإسرائيليين، بما في ذلك من خلال الصيغ متعددة الأطراف، وفي المقام الأول في سياق استئناف عمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للشرق الأوسط، ومن خلال التعاون الوثيق مع ممثلي جامعة الدول العربية.