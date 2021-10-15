محاربون قدماء يحتجزون وزيرة دفاع جنوب إفريقيا رهينة لفترة قصيرة

احتجز عدد من المحاربين القدماء وزيرة الدفاع الجنوب إفريقية ثاندي موديسي رهينة لفترة قصيرة مساء اليوم الخميس في إطار احتجاج نظموه بفندق في مدينة جوهانسبرج، وقد حررتها عناصر من القوات الخاصة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبثت قناة "إنكا" لقطات حية لدخول المسعفين فندق سانت جورج بعد اقتحام القوات الخاصة له.

وكان المحاربون القدامى أغلقوا جميع مخارج الفندق ورفضوا السماح بمغادرة الوزيرة ومسؤولين اثنين آخرين.

وذكرت قناة "نيوزروم أفريكا" أنه تم نقل المسؤولين إلى مكان آمن، وأن عددا من المحاربين القدامى أصيبوا أثناء العملية.