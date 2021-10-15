اتحادات دول الشمال الأوروبي تعارض إقامة كأس العالم كل عامين

انضمت اتحادات كرة القدم في بلدان الشمال الأوروبي للمنتقدين للاقتراحات المثارة داخل الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بداية من عام 2028.

وتضمن اقتراح أن مثل هذا التغيير قد يدفع الاتحادات لترك الفيفا كحل أخير.

واتفقت اتحادات من الدنمارك، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وأيسلندا، وجزر فارو اليوم الجمعة على أن هذه المقترحات ستؤذي كرة القدم الأوروبية وقارات أخرى وكرة القدم للسيدات وتزيد من العبء على اللاعبين.

واقترحت مجموعة استشارية تابعة للفيفا، بها أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، مؤخرا إقامة كأس العالم كل عامين بداية من 2028 وإقامة البطولات القارية في السنوات بينهما.

وذكروا أن يكون لدى اللاعبين مباريات إضافية، وفترات راحة مخصصة، وفترات توقف ستكون محدودة لمرة أو مرتين كل عام.

وقوبلت هذه الفكرة بمعارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحادات المحلية بالإضافة للأندية ومجموعات اللاعبين.

وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن خطط الفيفا ستدمر كل الجهود للترويج لكرة القدم للسيدات والتي تتمتع بمكانة قوية في المنطقة وفي دول أخرى.

وقال مولر :" خطط فيفا لإقامة كأس العالم كل عامين ستدمر كل هذا التطوير وسيصعب التقدم للأمام بكرة القدم النسائية، في الدنمارك وخاصة على النطاق العالمي".

وانتقد أيضا عدم استماع فيفا للمعارضات ويبدو أنه عازم على فرض التغييرات.

وقال مولر محذرا :" في أسوأ الحالات وكحل أخير، لا يمكن استبعاد أن هذا قد يؤدي الاتحادات لاختيار الخروج من الفيفا اعتراضا على عدم الرغبة في النظام الجديد".