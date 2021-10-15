كلوب: هدف صلاح أمام السيتي هو هدف الموسم حتى الآن

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تغنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بهدف لاعبه محمد صلاح، ضد مانشستر سيتي.

وخلال كلوب مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس":"هدفه أمام السيتي واحد من أفضل أهدافه وأعتقد إنه هدف الموسم حتى الآن، عجبتني أيضا أهدافه ضد توتنهام وأمام نابولي وهو أيضا كان أحد أهم الأهداف لانه كان علينا الفوز بأي شكل".

وأضاف:"صلاح سجل أهدافا كثيرة أتذكر معظمها ولكن يبقى هذا الهدف هو الأفضل، وإسقاط لاعبي أحد أفضل دفاع في العالم ليس سهلا بل أمر رائع".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول ظهر غد السبت فريق واتفورد في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج برصيد 6 أهداف رفقة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي أصحاب نفس الرصيد من الأهداف.