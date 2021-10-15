أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه يخشى حرارة الطقس في مواجهة عزام التنزاني والتي ستقام يوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وقال جلال في مؤتمر صحفي: «أتمنى أن تكون درجة الحرارة مناسبة وكذلك الرطوبة، خاصة أن اللقاء يقام في الثانية ظهرا وفي أجواء حارة وعلى عشب صناعي».

وأضاف: «لكن في النهاية أعلم جيدا مدى خبرة اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع جميع الظروف الصعبة».

وأكمل: «نعاني من غياب عناصر عديدة إلا أن الاستعداد كان جيدا والفريق جاهز للمباراة هدفنا هو التتويج باللقب، وفريق عزام جيد ومنظم، شاهدت مباراته ضد هورسيد الصومالي».

وسيستضيف بيراميدز لقاء الإياب ضد عزام في 23 أكتوبر الجاري.