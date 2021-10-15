الاستخبارات العراقية: سنقبض على كل منتسب يسيء أو أساء للجيش وقادته

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إنها ستقبض على كل منتسب يسيء أو أساء للجيش العراقي وقادته.



وأضافت في بيان ورد للسومرية نيوز، "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من المنتسبين بنشر كتابات وتعليقات مسيئة للجيش العراقي البطل ولبعض القيادات العسكرية البطلة التي كان ومازال لها الدور البارز في الإسهام بتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابي وانتصارات ميدانية اخرى".



وتابع،"وإزاء تكرار وتعدد حالات التشهير الكاذبة والمنطلقة بدوافع واغراض مشخصة لدينا بات لزاما علينا أن لا نقف مكتوفي الايدي إزاء هذه التصرفات المسيئة ولا يمكن لنا السكوت عنها فهي لا تمت للضبط العسكري بأي صلة وتساهم في إحباط الروح المعنوية لمنتسبي وهذا ما يبغية الأعداء".