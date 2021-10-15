التحقيق في مصرع سائق حفار أثناء عمله بالصف

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق في مصرع سائق حفار، عقب انهيار جزئي بالأرض التي يتم حفرها وسقوط الحفار بمنطقة أسكر بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.



تلقى مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بمصرع سائق حفار بمنطقة قرية أسكر بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام (أحمد ع أ) في العقد الثالث من عمره، يعمل سائق حفار، بحفر خزان تابع لمشروع الصرف الصحي بالقرية، حدث انهيار جزئي بالأرض وسقط الحفار في الخزان ولقي مصرعه عقب سقوطه ولم يتمكن المتواجدين من إنقاذه وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.