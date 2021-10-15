30 دعوة حضور للزمالك أمام توسكر و20 لاعب بقائمة الفريق

منحت إدارة نادي توسكر الكيني ٣٠ دعوة حضور لبعثة الزمالك قبل مباراة الفريقين التي تقام ظهر السبت في العاصمة نيروبي.

ونلتقي الفريقان ضمن منافسات ذهاب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن الفريقان يجددا المواجهة في ٢٢ أكتوبر المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.

كذلك كانت قد أكدت السفارة المصرية في نيروبي على أن المباراة تقام بدون جماهير في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يحضر السفير خالد الأبيض مباراة الغد، فيما حسم الجهاز الفني اختياره ل٢٠ لاعب من أجل خوض مباراة الغد على أن يحسم اسماء الخارجين من القائمة صباح الغد، بحيث يكون ١١ لاعب اساسيا و٩ على مقاعد البدلاء وفقا لوائح البطولة