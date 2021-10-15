رئيس الطائفة الإنجيلية لأعضاء بالكونجرس: سد النهضة مصدر قلق كبير للمصريين

- نأمل في دور أمريكي بالمفاوضات

قام رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعدد من الولايات، أبرزها واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا.

وتم خلالها عرض الحالة المصرية لعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ومسؤولين ملف الشرق الاوسط بالخارجية الأمريكية من حقوق الإنسان والحريات الدينية، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدولية من قيادات المجتمع المدني الأمريكي، بجانب قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية.

وقال رئيس الطائفة خلال الزيارة، إن سد النهضة الإثيوبي مازال مصدر قلق كبير للمصريين، الذين يأملون أن تلعب الولايات المتحدة دورًا في المفاوضات، وفقا لبيان أصدرته الطائفة الإنجيلية أمس.

وأكد زكي،أنه زادت سرعةُ الموافقة على بناء الكنائس منذ صدور القانون الجديد؛ ففي الـ 200 عام الماضية، تم تسجيل 500 كنيسة إنجيلية رسميًّا فقط، بينما تمت الموافقة بالفعل على 335 كنيسة إنجيلية في السنوات الثلاث الماضية من عدد 1070 كنيسة تقدمت بهم الطائفة إلى اللجنة الوزارية لتقنين الكنائس، وتم عرض الباقي على اللجنة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأمر خلال السنوات القليلة القادمة.

وأضاف، أن الإصلاحات الاقتصادية تصاحبها جهود لتخفيف تأثيرها على المجتمعات الضعيفة اقتصاديًّا، لافتًا إلى أن هناك عدة مبادرات رئاسية لدعم الفقراء الذين يعانون من آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة؛ مثل رفع بعض أنواع الدعم، وتشمل هذه المبادرات "حياة كريمة" و"نور حياة" وتطوير القرية المصرية، وغيرها. ويلعب صندوق تحيا مصر دورًا هامًّا في هذه المبادرات، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والتي منها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وأنه يشعر قادةُ المجتمع المدني بدعم أفضل مما كانوا عليه في الماضي، بجانب تفعيل قانون المجتمع المدني الجديد واللوائح التنفيذية التي مكَّنَت منظَّمات المجتمع المدني من القيامِ بدورٍ فعَّال في التنمية وتمكين الفقراء.

والتقى رئيس الطائفة بالسفير معتز زهران، السفير المصري بواشنطن، والسفير أحمد شاهين، القنصل العام المصري في لوس أنجلوس.

كما التقى بـ "عضو الكونجرس غروسمان وهو جمهوري، وماكجفرن وهو ديمقراطي، كوريا وهو ديمقراطي".

كما التقى: "كريستيان ويسترمان مدير الأبحاث في مكتب الوزير بلينكن بوزارة الخارجية، وأليكس شرانك نائب مدير مكتب شؤون شمال أفريقيا ومدير مكتب مصر، ولورين كريتز مسؤولة مكتب شئون مصر في وزارة الخارجية، وجيف أونيل رئيس مكتب الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية، ومايك أردوفينو من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للحريات الدينيَّة الدوليَّة، والمكتب العالمي للمرأة التابع لوزارة الخارجية، ومكتب الأقليات في الشرق الأوسط التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وتوم ميليا نائب مساعد وزير الخارجية السابق، والمستشار الحالي للسيناتور كاردان، وهو ديمقراطيٌّ من ولاية ماريلاند، وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ويرأس اللجنة الفرعية للتنمية الدوليَّة.

كما التقى: "الفريق الديمقراطي للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجيَّة بمجلس الشيوخ، وفريق السياسة الخارجيَّة من مكتب عضو الكونجرس دوتش وهو ديمقراطيّ، والمستشار السياسي لعضو الكونجرس هايس عضو الكونجرس الجمهوري، وعضو في كتلة الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، ويمثل المحافظين الدينيين في الولايات المتحدة كقسٍّ سابق، والمستشار السياسي لعضو الكونجرس فرينش هيل المستشار السياسي الخاص للشؤون الخارجية لعضو الكونجرس، وهو عضو جمهوري".

وعقد رئيس الطائفة خلال الزيارة، اجتماع مع قادة الكنائس الإنجيلية العربية بنيويورك ونيوجيرسي ومع قادة الكنائس الإنجيلية العربية بلوس أنجلوس كاليفورنيا، وتم شرح التطورات التي تحدث بمصر في مجال الحريات الدينية والمبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتطوير الريف المصري وغيرها.

وتم تشكيل لجنة من قادة الكنائس الإنجيلية العربية بنيويورك ونيوجيرسي للإعداد لمؤتمر كبير في نهاية سبتمبر 2022، يشارك فيه عددٌ من قيادات الطائفة في مصر ويهدف إلى تعزيز العلاقة بين الكنيسة الأم في مصر والكنائس المصرية في المهجر وتقديم رسالة روحية للمشاركين، كما عقد لقاء في كنيسة برونسويك بنيوجيرسي والكنيسة العربية بباسادينا بكاليفورني، وزار كنيسة برونسويك بنيوجيرسي وكنيسة باسادينا وقدم رسالة روحية في الكنيستين.