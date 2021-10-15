رحب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والذي يقام على أرض المحافظة، مشيرا إلى ضرورة تذكر الراحل أنسي ساويرس، الذي لولاه لما كان لمهرجان الجونة وجود، وفق قوله.

وأضاف في كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء اليوم الخميس، أن المهرجان أصبح له مكانته على أجندة المهرجان السينمائية العالمية، مشيرا إلى أنه رغم جائحة كورونا واهتزاز العديد من الاقتصاديات إلا أن مصر تمكنت من عبور الأزمة بكفاءة واضحة.

وذكر أن استضافة هذا العدد من الضيوف في المهرجان خير دليل ما قامت به الحكومة المصرية في هذا المجال، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتجاوز أية تداعيات الجائحة تعيق المشروع التنموي لبناء الجمهورية القوبية، فضلا عن الانفتاح الفكري والثقافي ومحاربة قوى التطرف والانغلاق.

وأشار إلى أن مصر تحظى بثلث آثار العالم، وتتنوع ما بين فرعونية وإسلامية ومسيحية ويهودية وتفتح ذرعها للسائحين، مضيفا أن الفنون إحدى عناصر القوى الناعمة للدول الت تهيئ المناخ لإحداث التأثير والإقناع دون ضغط وتخلق نوعا من التعاطف مع الدول الأخرى وسياستها، مشيرا إلى أن القوى الناعمة المصرية على مر التاريخ كان لها دورها من خلال توافر كفاءات مبدعة أضافت للدولة المصرية وسياستها.

وذكر أن السينما أحد روافد الفنون الهامة التي تعزز الثقافة وتساهم في بناء المجتمع الإنساني، موضحا أن الفنانين يتحملون مسؤولية الرقي الاجتماعي وتثقيف المواطنين والتماسك الاجتماعي ومحاربة الغلو والانغلاق، من خلال السينما.

وأكد حرص الدولة على دعم الفن بقطاعاته المختلفة، والذي يتضح من خلال توجيه الحكومة برعاية الفنانين وتحسين المعاشات التقاعدية لأعضاء النقابات الفنية.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.