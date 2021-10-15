قال الفنان محمد فراج، إنه حضر كل دورات مهرجان الجونة السينمائي، لافتًا إلى أن المهرجان يصبح أقوى وأحلى كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه؛ بسبب اختيار الأفلام والورش.

وأضاف خلال فعاليات السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، أن الأمر يجعل الجونة من أقوى مهرجانات السينما في العالم، مشيرًا إلى أنه لديه ذكريات حلوة مع المهرجان كثيرة يحكي عنها كل فترة.

وأشار إلى أن أحلى ذكرى كانت العام الماضي؛ لأنه الظهور الأول مع زوجته بسنت بشكل رسمي بعد الخطوبة بمهرجان الجونة، مغازلًا إياها: «لازم أروح آخدها عشان متأخرش عليها.. أشوفكم في الافتتاح.. جايلك يا عسل».

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين يعرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.