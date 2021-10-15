حضور مهرجان الجونة يتفاعل مع تكريم الفنان الراحل سمير غانم

كرّم مهرجان الجونة السينمائي، الفنان الراحل سمير غانم، مساء اليوم الخميس، وذلك من خلال تقديم سكيتش فني يضم أبرز إفيهات وأغاني الفنان الراحل، وعرض أجزاء من أعماله الفنية.

وتفاعل الحضور مع الأعمال الفنية التي عرضت، وظهرت الابتسامة على وجه معظمهم كالفنان أشرف عبدالباقي والفنانة هنا شيحا، وأمسك البعض الآخر بهواتفه المحمولة لتسجيل اللحظة.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين يعرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.