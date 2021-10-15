إلهام شاهين: «توقعت وفاة سمير غانم لكن دلال لأ»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنّ الوسط الفني فقد خلال هذا العام الكثير من الأسماء المهمة.

وأضافت خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية عبر شاشة "on"، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من المهرجان، اليوم الجمعة، أن قصة وفاة الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز كانت درامية جدًا.

وأوضحت أنها لم تكن تتوقع وفاة دلال عبد العزيز، واصفة رحيلها بأنه كان ضربة بالنسبة لها، لكنّها أشارت إلى توقعها وفاة سمير غانم بعدما أصيب بفيروس كورونا باعتباره كان كبيرًا في السن.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.