تستعد مديرية الصحة بجنوب سيناء، لإطلاق مبادرة رئيس الجمهوريـــــة لفحـــص وعــلاج الأمــراض النـاتجـــة عــــن ســــوء التغـذيـــــة، "الأنيميا والسمنة، والتقزم" لأطفال المدارس.

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المبادرة ستنطلق يوم الأحد المقبل، وتستهدف جميع الأطفال من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي بجميع مدارس المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الجمعة، أن مديرية قامت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتوعية طلاب المدارس من خلال الإذاعة المدرسية عن المبادرة، وأهمية الغذاء الصحي المتوازن، والقيام بتنفيذ الطلاب لأبحاث عن التغذية السليمة.

وتابع: كما جرى التنسيق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه فرق الفحص الطبي بجميع المدارس، لتحقيق المستهدف من المبادرة.

من جانبها، قالت الدكتورة أماني عزت، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، ومسئولة المبادرات الرئاسية بالمديرية، إنه في حال اكتشاف إصابة تلميذ بأحد أمراض سوء التغذية" الأنيميا أو السمنة أو التقزم" سيجري تحويل الحالة المصابة إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي، للتشخيص وإجراء جميع الفحوصات الطبية، استعدادًا لبدء مرحلة العلاج التي ستكون بالمجان، كما ستستمر متابعة حالة التلميذ المصاب بعد انتهاء الحملة حتى يتم شفاء التلميذ تمامًا.

وأوضحت أنه من خلال المبادرة سيجري الكشف عن الأنيميا عن طريق أخذ نقطة دم والقيام بوضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا لدي الطفل من عدمها، إضافة إلى الكشف عن سمنة الأطفال من خلال قياس وزن وطول الطفل، وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس في المعدلات الطبيعية لعمر الطفل على المنحنيات الخاصة بالنمو.

وتابعت: كما سيجري الكشف عن التقزم (قصر القامة)، من خلال قياس طول الطفل ومقارنته مع معدلات النمو الطبيعية الخاصة بعمر الطفل على منحنيات النمو.