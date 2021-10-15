صحيفة إماراتية: فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعكس الثقة العالمية الواسعة

أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، في الانتخابات التي جرت أمس بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر، يعكس الثقة العالمية الواسعة بسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وتجربتها المتفردة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة.. مشيرة إلى أن الرؤية الواضحة والشفافية المطلقة رسخت موقع الإمارات الفاعل في كافة الملفات والقضايا الدولية.

وقالت الصحيفة - تحت عنوان "انتصار لحقوق الإنسان" - "إن الإمارات لا تكتفي بدعم حقوق الإنسان على مدار 50 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ 50 عاما المقبلة لتكون نهجا أبديا عبر وثيقة "مباديء الخمسين"، التي تم اعتمادها أخيرا".. مؤكدة أن مجلس حقوق الإنسان سيكون على موعد مع دورة استثنائية فاعلة أكثر من كل دوراته السابقة، استنادا على مسيرة الإمارات المشرفة والعظيمة ومساعيها لخير الإنسانية جمعاء.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات سوف يكون لها دور كبير في إحداث التغير الإيجابي المطلوب من خلال موقعها في مجلس حقوق الإنسان، ولفت نظر العالم إلى أهمية التعاون لمواجهة كل تحد يهم الإنسانية في كل مكان، خاصة تلك التي تعيش معاناة الحاجة، وسيبقى لتوجه الإمارات ومواقفها النبيلة الدور الكبير في تسجيل ملاحم تواكب التطلعات الإنسانية نحو الأفضل دائما.

وأوضحت (الوطن) - في الختام - أن مجلس حقوق الإنسان على موعد مع دورة استثنائية، نثق أنها ستكون فاعلة أكثر من كل دوراته السابقة، استنادا لمسيرة الإمارات المشرفة والعظيمة ومساعيها لخير الإنسانية جمعاء.