وزيرة الصناعة توضح الغرض من حضور الرئيس السيسي لافتتاح معرض تراثنا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّ معرض تراثنا يُقام للسنة الثالثة على التوالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكّدة التشرف بحضوره افتتاح المعرض.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "الجدعان" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ الغرض من حضور الرئيس لافتتاح المعرض هو تفقد المنتجات والمعارض، ومحاورة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أنّ هناك أكثر من عارض طالبوا بالاهتمام بالتعليم الفني، لا سيّما لأصحاب الحرف التراثية التي يُخشى عليها من الاندثار، مشيرة إلى أنّ الرئيس وجّه بانتقاء بعض المدارس الفنية لتدريب الطلاب على يد أصحاب هذه الحرف اليدوية.

وأشارت إلى أنّ أصحاب الحرف هم أكثر من لديهم القدرة والمهارة والحنكة على التدريب، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على مجرد إخراج منتج مصري لكنّهم يباشرون أعمالهم بنوع من الحب.

ولفتت الوزيرة إلى أنّ هناك بعض المطالب التي قُدمت بتوفير تيسيرات في التمويل، وذلك من خلال إتاحة فترات سماح وسداد، مؤكّدة أن الجهاز لديه من المرونة ما يمكنه من تزويد فترات السماح وفقًا لنوع النشاط.