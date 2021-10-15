وزير الأوقاف عن أغاني المهرجانات: الفيصل أن يساهم العمل في تنمية الحس الإنساني وينمي روح الولاء والانتماء

أجاب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن سؤاله عن رأيه عن أغاني المهرجانات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس: "كل شيء في الدنيا تضبطه عدة أمور.. سيدنا النبي سُئل عن الشعر فقال هو كلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه".

وأضاف: "ممكن نلاقي واحد بيتكلم في قضايا وطنية وإنسانية وينمي الذوق العام، فهذا أمر مقبول ومُشجّع ومحترم، وممكن نشوف أعمال بشهادة أهل الاختصاص تثير الجدل فالنقابات تأخذ قرارات ضد الخروج عن الذوق العام".

وأشار إلى أنّ الفيصل في الأمر أن يساهم العمل في تنمية الحس الإنساني والذوق العام بشكل إيجابي، وينمي الإحساس والعمق الوطني وروح الولاء والانتماء.

ولفت إلى أنّ الحروب لم تعد في جانب الخطاب الديني وحده أو الخطاب الثقافي لكن الحروب متنوعة، مؤكّدًا أن استهداف العقل والوعي من أعداء الوطن يسلك أي سبيل وهو يستدعي الحذر.