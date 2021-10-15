مصرع سائق حفار أثناء تأدية عمله بمنطقة الصف

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لقي سائق حفار مصرعه إثر انهيار جزئي بالأرض التي يعمل بها بمنطقة أسكر بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع سائق حفار بمنطقة قرية أسكر بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "أحمد ع أ" في العقد الثالث من عمره، يعمل سائق حفار، بحفر خزان تابع لمشروع الصرف الصحي بالقرية حدث انهيار جزئي بالأرض وسقط الحفار في الخزان ولقي سائق الحفار مصرعه عقب سقوطه أسفل الحفار ولم يتمكن المتواجدين من إنقاذه.

ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.