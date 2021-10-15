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قال الفنان أحمد بدير، إنّ الأموال التي كانت بحوزته وهو في سن صغيرة كان يخزنها لدخول السينما، بينما لم يكن يرتاد المواصلات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس: "كنت بامشي من حدائق القبة لعماد الدين ومن عماد الدين لحلمية الزيتون علشان مكنش معايا فلوس.. كان معايا فلوس السينما بس".

وتابع: "لما كنت أروح عماد الدين كنت أشتري الكشري بس مش علبة، كانت باحط الكشري في رغيف بلدي وأملاه وانا رايح السينما".

وأكمل: كنت بابدأ الأكل مع بداية الفيلم وأتلذذ بالكشري وانا باتفرج الفيلم.. كنت باحط الكشري في رغيف علشان أشبه، لو كلته لوحده مش هاشبع".