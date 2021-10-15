قدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة مساء اليوم الخميس، استعراضا فنيا على وقع كلمات للفنان سمير غانم وحركاته على المسرح، عرضتها الشاشة في الخلفية.

وعرضت الشاشة مقاطع كوميدية شهيرة للفنان الراحل، فيما قدم عدد من الفنانين الاستعراضيين عروضا متماشية معها، وتقليد لشخصيات شهيرة مثل فطوطة.

وقالت الفنانة لبلبة، في تقديمها للعرض، إن الفنان سمير غانم قدم كوميديا خاصته به لا يمكن لغيره تقديمها من خلال أدائه ومشيته وحركاته، واصفة إياه بصانع السعادة، متابعة: "وحشتنا، بنحبك وهتفضل جوه قلبنا".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.