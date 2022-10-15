الإسكان: مهندس مصري صمم وأشرف على تنفيذ البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن مهندسا مصريا هو من صمم ونفذ وأشرف على مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأقصى سرعة وأعلى جودة.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة "النهار"، أن البرج الأيقوني هو أطول برج فى إفريقيا، وتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأكد خطاب أن البرج الأيقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة فى تاريخ العمران داخل مصر.

ولفت إلى أن السوق العقاري جاذب جدا للاستثمار، وأصبح من أهم فرص الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن الدولة والحكومة تدعم ملف تصدير العقار عن طريق المشاركة في المنتديات والمعارض العقارية، موضحاً أن ذلك يشجع على تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مصر .