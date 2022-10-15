7 سفن محملة بمنتجات زراعية أوكرانية تغادر موانئ البحر الأسود

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، مُغادرة 7 سفن مُحملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ أوديسا وبيفديني في إطار مبادرة تصدير الحبوب من البحر الأسود.

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية ـــ في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم - أن السفن السبعة مُحملة بنحو 101 ألف طن من المواد الغذائية سيتم تسليمها إلى بعض الدول الآسيوية والأوروبية.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ خروج أول سفينة مُحملة بالحبوب الأوكرانية في أول شهر أغسطس الماضي، بما في ذلك سفن اليوم، صدرّت أوكرانيا 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية والغذائية، والتي غادرت أوكرانيا على متن 341 سفينة، إلى دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقًا يسمح لكييف باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود، والذي تعطل مع اندلاع الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وتنص الاتفاقية على أن روسيا وأوكرانيا ستقدمان "أقصى الضمانات" للسفن التي تخوض الرحلة عبر البحر الأسود إلى موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني الأوكرانية.