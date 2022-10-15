 نقابة الأطباء: شباب الأطباء يلجأون للفصل من العمل للهجرة إلى أوروبا وامريكا - بوابة الشروق
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نقابة الأطباء: شباب الأطباء يلجأون للفصل من العمل للهجرة إلى أوروبا وامريكا

خالد حسام الدين
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 2:15 ص | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 2:15 ص

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يوجد عدد رسمي وواضح حول استقالات الأطباء في مصر، مشيرًا إلى أن هناك قرار بمنع أو رفض الاستقالات ويلجأ الأطباء للتغيب عن العمل لمدة 30 يوم متواصلين ووفقًا للقانون يتم الفصل.

وأضاف "الزيات"، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن الأطباء يرون أن بيئة العمل غير مناسبة وهناك فرص أخرى أكثر أريحية ولذلك يفضل الأطباء الاستقالة أو الفصل من العمل، وحاليًا يكون الفصل أكثر من الاستقالة، موضحًا أنه في السابق الأطباء كانوا يسافرون للدول العربية والفترة الأخيرة أصبح الطبيب المصري يتجه لأوروبا وأمريكا.

وتابع: "ظاهرة هجرة الشباب الأطباء جديدة والهجرة في الماضي كانت تقتصر على الخبراء في المهنة، كما أن هناك زيادة في عدد كليات الطلب رغم عدم وجود مستشفيات تعليمية كافية، والمستشفيات الجامعية والتعليمية تتحمل طلاب الكليات الخاصة بجانب الحكومية.

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