 عبوة «الصليب المعقوف» تستنفر الشرطة الألمانية.. وحملات مداهمة واسعة - بوابة الشروق
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عبوة «الصليب المعقوف» تستنفر الشرطة الألمانية.. وحملات مداهمة واسعة

د ب أ
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 2:20 ص | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 2:20 ص

نفذت الشرطة الألمانية، سلسلة من حملات المداهمة يوم الجمعة، بعد أيام من العثور على عبوة ناسفة عليها الصليب المعقوف بالقرب من مدينة "إيرفورت" شرقي البلاد.

وأجرت الشرطة تفتيشًا لأربع شقق وحديقة يوم الجمعة.

وقال مكتب الشرطة الجنائية بولاية تورينجن، في أعقاب العملية، إن الشرطة صادرت "موادا أساسية لإنتاج الألعاب النارية وإنتاج المتفجرات في شكل أسمدة".

ويباشر المحققون حاليا فحص المواد، ولكن حتى الآن، لا توجد أدلة على أنها مواد خطيرة، وفقا للمسؤولين.

كما صادر رجال الشرطة أجهزة تخزين بيانات وهواتف محمولة وألعاب نارية. ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقال متحدث إن هناك صلة بين أربعة رجال، تتراوح أعمارهم بين الـ17 عاما و33 عاما ومعروفين لدى الشرطة، والمباني التي تم تفتيشها في وحول مدينة ستراوسفورت. وتحركت الشرطة بناء على بلاغ.

وكان قد تم العثور على عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع في محطة للحافلات على رصيف في محطة السكك الحديدية في ستراوسفورت بالقرب من ايرفورت بشرقي ألمانيا يوم الأحد الماضي.

وكانت عبوة ناسفة منهما تحمل علامة الصليب المعقوف، مما دفع المحققين إلى التحقيق فيما إذا كان يجري التخطيط لارتكاب جريمة ذات دوافع سياسية.

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