 إبراهيم عيسى: مفاوضات مصر مع صندوق النقد خطوة نحو حل الأزمة الاقتصادية - بوابة الشروق
السبت 15 أكتوبر 2022 2:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

إبراهيم عيسى: مفاوضات مصر مع صندوق النقد خطوة نحو حل الأزمة الاقتصادية

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
خالد حسام الدين
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 2:09 ص | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 2:10 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي جزء من خطوات عبور الأزمة الاقتصادية.

وأضاف "عيسى" في خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن مفتاح عبور الأزمة هو بعدم تكرار الأخطاء السابقة والتركيز على الاستثمار، موضحًا أن قدرتنا على جذب الاستثمار الأجنبي تبدأ بقدرتنا على جذب المستثمر المصري.

وتابع، أنه يجب أن تقوم الحكومة والدولة بنزع يدها من الاقتصاد واكتفائها بالمشروعات الكبرى والبنية الأساسية وأن يكون دور الدولة منظم ومراقب على الاستثمارات في مصر، وألا تكون شريكًا أو منافسًا أو محتكرة للمشروعات وهو جزء كبير من حل الأزمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك