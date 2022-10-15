إبراهيم عيسى: مفاوضات مصر مع صندوق النقد خطوة نحو حل الأزمة الاقتصادية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي جزء من خطوات عبور الأزمة الاقتصادية.

وأضاف "عيسى" في خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن مفتاح عبور الأزمة هو بعدم تكرار الأخطاء السابقة والتركيز على الاستثمار، موضحًا أن قدرتنا على جذب الاستثمار الأجنبي تبدأ بقدرتنا على جذب المستثمر المصري.

وتابع، أنه يجب أن تقوم الحكومة والدولة بنزع يدها من الاقتصاد واكتفائها بالمشروعات الكبرى والبنية الأساسية وأن يكون دور الدولة منظم ومراقب على الاستثمارات في مصر، وألا تكون شريكًا أو منافسًا أو محتكرة للمشروعات وهو جزء كبير من حل الأزمة.