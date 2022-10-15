العاهل السعودي للرئيس العراقي: نسعى لتعزيز العلاقات المشتركة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن بلاده ستسعى لتعزيز العلاقات المشتركة مع العراق.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس"، أن الملك سلمان بن عبدالعزي، بعث برقية تهنئة للرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.

وقال الملك سلمان في برقيته: "يسرنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما بعث ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للرئيس العراقي بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية.

يذكر أن البرلمان العراقي، انتخب مساء الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد جولتين من التصويت تنافس فيها مع الرئيس الحالي برهم صالح، في خطوة مهمة، ستفتح الباب أخيرًا أمام تشكيل حكومة جديدة أيضًا.