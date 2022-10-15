مرتضى منصور يهدد بمعاقبة جماهير الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه سيعاقب بعض من جماهير النادي، الذين حضروا مباراة فلامبو البوروندي مساء الجمعة، بعدم حضور المباريات القادمة للفريق الأبيض.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره فلامبو البوروندي بنتيجة 6 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: لن نُعيد الألتراس مرة أخرى إلى مدرجاتنا، والجماهير الذين يحضرون مباريات الزمالك ويخلعون ملابسهم ويعطون ظهرهم للملعب، سيتم منعهم من حضور المباريات القادمة للفريق.

وتابع: الزمالك يلعب أفضل دون هؤلاء الجماهير الذين يعطون ظهورهم للملعب، وأسعى لزيادة الحضور الجماهيري في مباريات فريقنا ولكن ليس بهذه الطريقة.

وواصل منصور حديثه: إذا تكرر هذا المشهد في المباريات القادمة، فلن نسمح بدخول الجماهير مرة أخرى في مبارياتنا، وهذا ليس مشهدًا لجمهور متحضر.

وأتم: أمير مرتضى سيعقد مؤتمر صحفي غداً الأحد، للإعلان بشكل رسمي عن الصفقات الجديدة، التي تعاقدنا معاها في الانتقالات الصيفية الماضية.