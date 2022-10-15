نجيب ساويرس: الطلب على العقار في مصر عشرة أضعاف العرض

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الاستثمار الصحيح لا يجب أن يركز على عنصر واحد فقط، وذلك في رده على المفاضلة بين الاستثمار في الذهب أو العقارات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الطلب على العقار في مصر عشرة أضعاف العرض.



ولفت إلى أن التجربة أثبتت أن الأسعار دائمة الارتفاع وهو ما يعود بالنفع على صاحب العقار الذي يجد قيمته ترتفع بشكل مستمر.



ودعا إلى تسهيل التأجير التمويلي (الرهن العقاري)، بحيث يمكن لأصحاب الأجور القليلة الحصول على شقة بالتقسيط، ويتمكن المالك أيضا من توسيع دائرة البيع.





