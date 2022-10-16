مقتل ما لا يقل عن شخصين وجرح 18 جراء تدافع جماعي في فنزويلا

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قتل شخصان على الأقل جراء تدافع جماعي في فنزويلا خلال مهرجان تقليدي تكريما لإحدى الشخصيات المقدسة.

وذكرت وسائل إعلام فنزويلية نقلا عن معلومات أولية من السلطات اليوم السبت أن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا بجروح.

وبحسب الشرطة ساد ذعر جماعي في وقت مبكر من صباح الجمعة / بالتوقيت المحلي/ عندما حاول الزوار مغادرة الحفلة الموسيقية بعد أداء المغني الكولومبي نيلسون فيلاسكيز فقرته الغنائية بمدينة سانتا تيريزا ديل توي الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا من العاصمة كاراكاس.

وأدى التدافع والذعر إلى اختناق شخصين.

كان المهرجان مخصصا للقديسة تريزا أفيلا.

ونقل الجرحى إلى مستشفى المدينة، ونظرا لكثرة الإصابات لم تستطع المستشفى علاج الجميع.

تمر فنزويلا بأزمة سياسية واقتصادية وإنسانية عميقة.

وقد تدنى حال المنظومة الصحية في الدولة الغنية بالنفط والواقعة في قارة أمريكا الجنوبية إلى الحضيض.