وفد رفيع المستوى من حزب الأمة السوداني يتوجه إلى مصر

توجه وفد رفيع المستوى من قيادات حزب الأمة القومي وهيئة شؤون الأنصار في السودان، برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب المكلف إلى القاهرة بدعوة كريمة من الحكومة المصرية - حسب بيان رسمي للحزب.



ويضم الوفد الأمير الدكتور عبدالمحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، والفريق صديق محمد إسماعيل والدكتوره مريم الصادق المهدي نائبي الرئيس والواثق البرير الأمين العام للحزب والدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



هذا وسيلتقي الوفد المسؤولين في الحكومة المصرية، و الأزهر الشريف وبعض المراكز البحثية ، وقيادات فرعية الحزب وهيئة شؤون الأنصار بجمهورية مصر العربية.