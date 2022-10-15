تحرير أكثر من 200 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي أعدته مديرية التموين بالمحافظة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 178 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 35 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 37 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 32 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، محضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 33 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 35 محضرًا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرًا للتصرف في 7 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 50٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، ومحضرين لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

فيما أسفرت الحملات اليومية التي تجريها المديرية، وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرا ضد أحد المحلات لحيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة غير معلومة المصدر، حيث تم ضبط 1400علبة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومحضرا لأحد توكيلات بيع حديد التسليح، لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

فيما تم ضبط كميات من السلع التموينية والمدعمة بحيازة تجار مواد غذائية، شملت 17 جوال دقيق مدعم خاص بالمخابز البلدية، و432 زجاجة زيت طعام و200 كيس أرز خاص بالمقررات التموينية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير 3 محاضر بهذا الشأن، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، ومزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وسجل تجاري، و13 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية بمحلات الجزارة، و15 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، وتحرير 3 محاضر لتجار مواد غذائية ومطاعم لحيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كل المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، وجارٍ المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، بينما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على معارض أهلا مدارس، بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الالتزام بتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة تلك المعارض.