ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم بتركيا إلى 28 قتيلا

أعلن مسؤولون في تركيا، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم في بلدة "أماسرا" بمقاطعة "بارتين" الساحلية على البحر الأسود، إلى 28 قتيلا على الأقل، فيما لا زالت جهود الإنقاذ مستمرة.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" نقلتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية - "أن 28 من عمال المناجم لقوا مصرعهم، وتم نقل 11 آخرين إلى المستشفيات في بارتين وإسطنبول".. فيما قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن هناك 58 شخصا تم إنقاذهم أحياء.

وذكرت الشبكة أن 110 عمال كانوا داخل المنجم (المملوك للدولة) وقت وقوع الانفجار أمس.

ونقلت الشبكة عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قوله: "إن تقييماً أولياً يشير إلى أن الانفجار ناجم على الأرجح عن اشتعال".