لمياء كامل في مؤتمر قوتها: قضايا تمكين المرأة تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية المصرية

لمياء كامل في مؤتمر المرأة في شتى قطاعات الصناعة: عملي بالسياحة من أهم المحطات في حياتي

الارتقاء بالتعليم والثقافة ركن أساسي للنهوض بالسياحة المصرية



صرحت لمياء كامل المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، إن المرأة المصرية تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية في مصر، ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بقضايا تمكين المرأة الذي يعد محورا اساسا في خطة الدولة الشاملة للتنمية.

وأضافت كامل أن قضايا المرأة لا يمكن عزلها عن قضايا المجتمع ككل، ولكي يحدث تمكين حقيقي للمرأة فهناك منظومة متكاملة يجب الاهتمام بها، ليس فقط على المستوى الاقتصادي وتحسين المستوي الاقتصادي للمرأة، بل يجب الاهتمام أيضا بقطاع الصحة والتعليم وغيره، موضحة أن تلك المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة فقط، بل أن المجتمع كله شريكا فعالا في تحقيق تلك المهمة، وسط التحديات المجتمعية التي تواجهها المرأة.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر "قوتها – المرأة في شتى قطاعات الصناعات" الذي استعرضت من خلاله نخبة مميزة من القيادات النسائية ورائدات الأعمال قصص نجاحهن وجهود الدولة لتمكين المرأة في شتى المجالات، والذي أقيم تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، ويستهدف تسليط الضوء على رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات.



وأشارت لمياء كامل أن التحدث عن تمكين المرأة وفاعليته لا يمكن أن يكون بمعزل عن قضية التعليم، قائلة: “أنا مع تمكين الشخص بصفة عامة، لكن يجب أن يأخذ فرصته في التعليم، وهنا لا اتحدث فقط عن تعليم المناهج التعليمة المعروفة، لكن ما يتم غرزة في الأجيال القادمة من بناء الشخصية وبناء الفكر، وفي حال عدم تحقيق ذلك، يعتبر التمكين ناقصًا.. وهذه هي أبرز التحديات التي تواجهها المرأة والمجتمع وهي ضعف منظومة التعليم".



وتأكيداً على أهمية عنصر التعليم وتأثيره في العديد من القطاعات، أوضحت كامل:" الفترة التي عملت بها كمساعد لوزير السياحة تعد من أهم المحطات في حياتي المهنية، وقد قمنا خلال هذه الفترة بإعداد استراتيجية الترويج السياحي والتي قام بها تحالف بيوت خبرة انجليزي كندي، ووجدنا أنه ليس هناك مشكله في الترويج والتعريف بمصر وآثارها بقدر ما هناك حاجة لتواجد تجربة سياحية حقيقة في البلد والتي تتمثل في التعاملات اليومية في البيع والشراء والمواصلات وثقافة التعامل مع السائح كضيف دون التنمر علية أو السخرية منه في أي صورة من الصور ونشر ثقافة احترام وتقبل الأخر، وهذه التجربة أظهرت أزمة حقيقية لدينا في منظومة الثقافة والتعليم لابد من العمل عليها لتحسينها والارتقاء بها من خلال مشاركة المجتمع كله من أسرة ومدرسة وإعلام وغيرة.. لأنها تصب ليس في منظومة السياحة فقط كما أوضحت ولكن في العديد من مجالات الحياة وبالتالي تؤثر في التنمية الاقتصادية في مصر."



وأوضحت كامل:" أن هناك تحدي أخر تواجهه قضية تمكين المرأة وهو قطاع الصحة، فليس من الممكن أن نتحدث عن تمكين المرأة وهناك منظومة صحية تحتاج إلي تحسينها بشكل كبير.. لذا هناك جهود مشتركة يجب أن تتم بين الدولة والحكومة والقطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع.."



وحظي المؤتمر باستضافة نخبه من القيادات النسائية منهم مي محمود، مدير مركز تنمية مهارات المرأة بالمركز القومي للمرأة، د. غادة مكادي مدير عام الشراكات بمنظمة اليونيسف ومدير المبادرة العالمية للأمم المتحدة في مصر (شباب بلد)، د. ماريان عازر، عضوة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ والدكتورة رندة فؤاد، رئيسة المنتدى الفني الدولي، وكذلك مجموعة من عضوات مجلس النواب والعديد من الشخصيات المرموقة.

كما حضر المؤتمر عدد من ممثلات الشركات المصرية، والسيدات المصريات البارزات في عدة مجالات مختلفة، مثل سيدات الأعمال، ورائدات الأعمال، والصناعة، وبطلات الأولمبياد.

وجدير بالذكر أن المؤتمر “قوتها – المرأة في شتى قطاعات الصناعات” شمل العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل التي قُدمت مجانًا إلى الحضور، ويهدف إلى تمكين المرأة المصرية، وإبراز دورها في المجتمع من خلال تسليط الضوء على أهم نجاحاتها، وإنجازاتها الأخيرة التي شملت كافة الأصعدة، والمجالات.

ويعد المؤتمر فرصة عظيمة أمام الحضور للتواصل، وتكوين شبكة من العلاقات، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى معرفة المزيد حول المجالات المشاركة والمتمثلة في الضيفات المشاركات في حلقات النقاش.