انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الإعدادي بالشرقية

دشن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي بمختلف مدارس محافظة الشرقية (العام - الخاص - الأزهر)، وذلك من داخل مدرسة نوتردام التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بحضور محمد رمضان، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق.



وأوضح محافظ الشرقية، خلال انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي، أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي على طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس الإعدادية (عام – خاص – أزهر) بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية؛ وذلك بهدف القضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وطلبة وطالبات مدارس المحافظة.



وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية والجهات المعنية؛ لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.



من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، على أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لـ 165 ألفًا و252 طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي في مدارس الريف والحضر بمحافظة الشرقية.



وأوضح أن أعمال الفحص تتم من خلال فرق طبية مدربة تقوم بتغطية ألف و508 مدارس بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة والتأكيد علي الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقًا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية.



فيما أشار الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، إلى أن الهيئة وضعت خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس، على أن يتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية داخل مظروف مغلق لمنسق الحملة؛ للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، والبالغ عددها 21 فريقًا، إذ يتكون كل فريق من طبيب وممرض وفنى معمل ومُدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، قبل أن يشير إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي (فيروس سي) والمكتشفين خلال الحملة في لجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بمدن الزقازيق وبلبيس وههيا.



وتأتي المبادرة استكمالًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بهدف القضاء على فيروس سي، والتي يتم خلالها إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية وتقديم علاج الفيروسات الكبدية بالجرعات الثلاثة للمصابين بالفيروس.